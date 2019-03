Van Aert kopman Jumbo-Visma in Strade Bianche

Met Wout van Aert als kopman heeft Jumbo-Visma zaterdag een sterke troef in handen in de Strade Bianche, de Italiaanse koers die deels over onverharde wegen gaat. De Belg, sinds 1 maart in dienst van de Nederlandse wielerploeg, werd vorig jaar derde in Siena en bewaart mooie herinneringen. ,,Het is de wedstrijd waar ik het meest op ben aangesproken. Het zal een speciaal gevoel zijn om daar terug te zijn”, vertelt de drievoudig wereldkampioen veldrijden op de website van zijn team.

Van Aert (24) reed vorig jaar onder erbarmelijke omstandigheden op kop met de Fransman Romain Bardet, die uiteindelijk tweede werd achter de Belg Tiesj Benoot. ,,Het is een machtige koers, zeker met mijn achtergrond als veldrijder. Het was 5 graden en het regende, het was meer een overlevingstocht Toen ik met Bardet op kop reed dacht ik zelfs aan winnen, maar ik had geen energie meer.” Van Aert bleef na de finish lang op de grond liggen. ,,Ik ben nooit zo diep gegaan als toen.”

Van Aert krijgt in Siena gezelschap van de Nederlanders Antwan Tolhoek, Danny van Poppel, Lennart Hofstede en Taco van der Hoorn. In Parijs-Nice, de Franse rittenkoers die zondag begint, is Dylan Groenewegen de kopman. Vorig jaar won de Amsterdammer een etappe in de ‘Koers naar de zon’. De Nieuw-Zeelander George Bennett heeft een vrije rol. ,,Het belangrijkste doel in Parijs-Nice is om een sprintetappe te winnen met Dylan. George heeft een vrije rol om iets te proberen in de bergetappes”, aldus ploegleider van dienst Sierk Jan de Haan. Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn en Bert-Jan Lindeman maken ook deel uit van de ploeg voor Parijs-Nice.