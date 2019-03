Dubbelsucces voor Bertens in Indian Wells

Tennisster Kiki Bertens heeft haar eerste succesje in Indian Wells te pakken. De 27-jarige Westlandse bereikte met haar Kroatische partner Donna Vekic de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Het gelegenheidsduo versloeg de Australische Samantha Stosur en Shuai Zhang uit China in twee sets: 7-6 (3) 7-5. Stosur en Zhang waren als zesde geplaatst op het hoog aangeschreven hardcourttoernooi in Californië.

Bertens strandde vorig seizoen met de Zweedse Johanna Larsson al in de eerste ronde. De pupil van coach Raemon Sluiter heeft het dubbelspel dit jaar op een laag pitje gezet. Bertens, opgeklommen naar de zevende plek op de wereldranglijst, focust zich vooral op het enkelspel. In Indian Wells combineert ze beide onderdelen weer eens.

Bertens treft vrijdag in de tweede ronde van het enkelspel Magda Linette uit Polen. Ze had een ‘bye’ in de eerste ronde.