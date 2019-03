Herstel van Bucks na nederlagen

Milwaukee Bucks heeft zich hersteld van twee nederlagen op rij. De best presterende basketbalploeg van dit seizoen in de NBA versloeg Indiana Pacers met duidelijke cijfers: 117-98. De Bucks hadden afgelopen week verloren van Utah Jazz (111-115) en Phoenix Suns (105-114).

Tegen de Pacers, die dit seizoen ook goed op dreef zijn, pakte de formatie rond de Griekse uitblinker Giannis Antetokounmpo de draad weer op. De 24-jarige Antetokounmpo kwam tot 29 punten en 12 rebounds, zijn ploeggenoot Khris Middleton leverde met 27 punten ook een flinke bijdrage. Met 49 overwinningen tegenover 16 nederlagen staan de Bucks, die als enige al zeker zijn van een plek in de play-offs, bovenaan in het oosten. Indiana Pacers neemt met 42-24 de derde plek in.

Oklahoma City Thunder boekte tegen Portland Trail Blazers de veertigste zege van het seizoen: 129-121. Russell Westbrook (37 punten) en Paul George (32) namen samen ruim de helft van de productie voor hun rekening.