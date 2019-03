Minder dopinggevallen in Nederlandse sport

De Dopingautoriteit heeft afgelopen jaar vijftien dopingovertredingen aangetroffen in de Nederlandse sport. Dat zijn er acht minder dan in 2017. Dertien keer ging het om een positieve dopingtest. De andere twee gevallen waren een poging tot manipulatie van een urinemonster en afwijkende waarden in het biologisch paspoort van een sporter.

Bijna alle dopingovertredingen zijn door mannen gemaakt. In één geval ging het om een vrouw. Bij drie van de vijftien gevallen heeft de dader direct een sanctieaanbod geaccepteerd. De Dopingautoriteit heeft in elf zaken aangifte gedaan bij de betreffende Nederlandse sportbond, die zich over de straf buigt. Eén dossier, uit de atletiek, is nog in behandeling.