Punt extra voor coureur met snelste raceronde

De Formule 1 beloont komend seizoen de coureur die de snelste ronde rijdt in een grand prix met 1 punt extra voor het wereldkampioenschap. Voorwaarde is wel dat die coureur bij de eerste tien eindigt in de race.

De internationale autosportfederatie FIA is akkoord met de wijziging in het puntensysteem, maar moet die formeel nog bekrachtigen. Het is de bedoeling dat op 17 maart in de openingsrace in Melbourne het extra punt al verdiend kan worden.

De Formule 1 blaast een heel oude regel nieuw leven in, want het punt extra voor de snelste raceronde was er alleen in het eerste decennium van het bestaan van de koningsklasse, van 1950 tot en met 1959.

De Brit Mike Hawthorn had er in 1958 veel profijt van, want hij won de wereldtitel dankzij de punten die hij extra scoorde door in zijn Ferrari de snelste rondjes in een grand prix te rijden. Zijn landgenoot Stirling Moss, die liefst vier races won, maar zelden de beste rondetijd klokte, had het nakijken.