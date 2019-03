Schulting soepel door op eerste afstand WK

Suzanne Schulting heeft bij de WK shorttrack soepel de halve finales bereikt op de 1500 meter. De 21-jarige Groningse, een van de favorieten voor de wereldtitel in Sofia, reed in haar heat lang achter Elise Christie. Bij het ingaan van de laatste ronde passeerde ze de Britse echter binnendoor, waarna ze als eerste over de finish kwam.

De olympische kampioene op de 1000 meter veroverde begin dit jaar in Dordrecht de Europese titel. Schulting weet dat bij de WK in Sofia iedereen naar haar kijkt. ,,Ik ga weer voor goud”, zei ze in de aanloop naar het mondiale toernooi in de Bulgaarse hoofdstad. ,,Het is lastig te zeggen of ik alleen dan tevreden ben. Ik heb bij een WK namelijk nog nooit op het podium gestaan, dus dat hoop ik sowieso te bereiken.”

Bij de mannen bereikte Itzhak de Laat de halve finales op de eerste afstand. Rianne de Vries (derde in haar heat), Lara van Ruijven (penalty) en Dylan Hoogerwerf (vierde) strandden in de heats.