Alaphilippe klopt Fuglsang in Strade Bianche

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe heeft de dertiende editie van de Strade Bianche gewonnen. De wielrenner van Deceuninck – Quick-Step versloeg in de slotkilometer in Siena medevluchter Jakob Fuglsang uit Denemarken en schreef de neoklassieker in Italië voor het eerst op zijn naam.

Op ruim 20 kilometer van de streep sprongen Fuglsang, Alaphilippe en de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma weg uit een groep met favorieten. Bij de achtervolgers werd naar elkaar gekeken, waardoor het trio de voorsprong al snel kon uitbouwen. Van Aert moest zijn medevluchters bij een versnelling van Fuglsang op de voorlaatste gravelstrook laten gaan.

De Deen probeerde in de laatste 10 kilometer zijn Franse concurrent te lossen, maar Alaphilippe bleef in het wiel hangen. Van Aert keerde vlak voor de slotkilometer terug aan kop, maar moest op de steile finish lossen. Hij werd derde.

,,Het is ongelofelijk dat ik Strade Bianche win bij mijn eerste start” jubelde Alaphilippe. ,,Fuglsang was heel sterk, maar ik heb geen fout gemaakt. Pas bij de laatste bocht wist ik zeker dat ik ging winnen.” Van Aert kwam in de slotfase nog dichtbij, maar moest zich net als vorig jaar tevreden stellen met de derde plaats. ,,Ik zat echt aan mijn limiet. Derde was vandaag het hoogst haalbare”, zei de Belg.

Voor Alaphilippe was het al zijn vierde zege in dit nog prille seizoen. In de Ronde van San Juan pakte hij twee ritten, in Colombia won hij een keer. De Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step pakte dit jaar al vijftien zeges. Vorig weekeinde won Zdenek Stybar de Omloop Het Nieuwsblad en Bob Jungels zegevierde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hun ploeggenoot Florian Sénéchal schreef dinsdag Le Samyn op zijn naam.