Badmintonners Duinwijck weer kampioen

De badmintonners van Duinwijck hebben weer de landstitel gepakt. De ploeg uit Haarlem versloeg DKC uit Den Haag in de finale met 5-4. Voor het eerst in tientallen jaren was een ‘golden game’ nodig om de beslissing te brengen in de strijd om de Nederlandse titel.

Na acht partijen was de stand in de Maaspoort in Den Bosch nog altijd in evenwicht (4-4). Michiel Kruijt en Alyssa Tirtosentono dwongen namens DKC, de club van Nederlands kampioen Mark Caljouw, een beslissingsduel af door Ties van der Lecq en Debora Jille met 21-16 21-16 te verslaan.

Een half uur later moesten Kruijt en Tirtosentono in de ‘golden game’ weer aan de bak, dit keer tegen het topduo Jacco Arends/Selena Piek. Dat koppel bezorgde Duinwijck de 26e landstitel door de allesbeslissende game met 21-13 te winnen. Het leidde tot een uitbundig feest in de Maaspoort van de supporters in het oranje.