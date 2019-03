LA Lakers verder zonder speler met trombose

Los Angeles Lakers moet het in de resterende weken van het seizoen stellen zonder Brandon Ingram. De 21-jarige Amerikaan kampt met trombose in een arm. Ingram miste de afgelopen twee wedstrijden van de Lakers al omdat hij last had van zijn rechterschouder en uit medisch onderzoek bleek dat bloedstolsels in zijn arm de boosdoener zijn.

Volgens de basketbalclub staat Ingram waarschijnlijk de rest van dit seizoen aan de kant. De 2,06 meter lange ‘small forward’ was gemiddeld goed voor ruim 18 punten per wedstrijd. De Lakers dreigen opnieuw de play-offs mis te lopen, ook met LeBron James in de ploeg. De superster van de NBA verruilde Cleveland Cavaliers vorig jaar voor de gevallen grootmacht uit LA. James moet ervoor zorgen dat de zestienvoudig NBA-kampioen weer gaat meedoen om de prijzen. De Lakers staan echter op de elfde plek in het westen, zeven overwinningen verwijderd van een plek in de play-offs.