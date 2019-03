Nationaal record Visser op 3000 meter

Esmee Visser heeft tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City het Nederlands record op de 3000 meter verbeterd. De 23-jarige schaatsster van Team TalentNED eindigde op de supersnelle Utah Olympic Oval in een tijd van 3.54,02. Daarmee dook ze ruim onder de oude toptijd van Renate Groenewold, die in november 2007 in Calgary op 3.55,98 uitkwam.

Visser leek ook nog onder het wereldrecord van Martina Sablikova uit Tsjechiƫ (3.53,31 vorige week in Calgary gereden) te blijven, maar in de laatste ronde (31,1) kon ze geen ultieme versnelling meer plaatsen.

Sablikova (31) perste er daarna in de laatste rit opnieuw een wereldrecord uit: 3.52,02. Daarmee won de wereldkampioene allround het gecombineerde wereldbekerklassement (3000 en 5000 meter) met glans.

Visser reed met haar Nederlandse record de tweede tijd in Salt Lake City. De Russin Natalia Voronina eindigde als derde (3.54,06). Melissa Wijfje (negende in een persoonlijk record van 4.01,25) en Reina Anema (elfde in 4.07,68) konden geen hoofdrol vervullen.