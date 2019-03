Nuis rijdt wereldrecord op 1000 meter

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 1000 meter verbeterd. De 29-jarige schaatser finishte in een tijd van 1.06,18. Daarmee was hij sneller dan de Amerikaan Shani Davis, die in 2009 op dezelfde baan op 1.06,42 uitkwam.

Nuis zei vooraf dat hij een tijd van 1.06,30 voor hemzelf mogelijk achtte. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) bleek echter nog iets sneller te kunnen op het Amerikaanse superijs, al kwam hij nog wel een binnenbocht moeizaam door.

Na de fantastische race van Nuis kwam ploeggenoot Thomas Krol nog heel dichtbij. De nummer twee van het WK vorige maand in Inzell kwam op de finishlijn welgeteld 0,07 seconde tekort: 1.06,25. Hij verbeterde zijn persoonlijke record niettemin met ruim 1 seconde.

In de laatste rit vielen ook wereldkampioen Kai Verbij en Pavel Koelizjnikov het wereldrecord van Nuis nog aan. De Rus, die eerder op zaterdag een wereldrecord reed op de 500 meter (33,61), opende zeer snel, maar kwam in de slotfase kracht tekort om een nieuwe machtsgreep te plegen (vierde in 1.06,47). Ook Verbij haalde het net niet (derde in een persoonlijk record van 1.06,34).