Polling niet in de prijzen, brons Van den Berg

Judoka Kim Polling is bij haar rentree in wedstrijdverband tijdens de GP van Marrakesh in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor in de klasse tot 70 kilogram op ippon van de Griekse Elisavet Teltsidou.

In haar eerste partij had Polling nog op ippon gewonnen van Sara Rodriguez uit Spanje. ,,Zonder medaille naar huis. Ondanks dat ik liever een comeback met een medaille had gezien, overheerst toch een tevreden gevoel over vandaag. Mijn lichaam voelt goed, sterk ook, maar ik mis wedstrijdritme. Daar zal echter snel verandering in komen. Volgende week Grand Slam Rusland”, schreef Polling op haar Facebookpagina. De 28-jarige Polling stond een jaar langs de kant met een hernia.

In de klasse tot 63 kilogram wist Geke van den Berg wel een medaille te veroveren. Zij versloeg in de strijd om een bronzen plak de Française Maëlle di Cintio.