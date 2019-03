Schulting mist finale 1500 meter

Suzanne Schulting is niet goed aan de tweede dag van de WK shorttrack in Sofia begonnen. De regerend Europees kampioene heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van de 1500 meter.

Schulting, olympisch kampioene op de 1000 meter, kwam overtuigend als eerste over de finish in de tweede race van de halve eindstrijd. De 21-jarige Groningse werd echter gediskwalificeerd omdat ze een tegenstandster geduwd zou hebben. Schulting was vrijdag foutloos gebleven op de WK, waar ze een van de favorieten voor de titel is. Ze plaatste zich vrijdag ook voor de kwartfinales van de 500 en 1000 meter

Schulting verscheen vlak na haar diskwalificatie aangeslagen voor de camera van de NOS. ,,Ik dacht dat ik een goede race gereden had”, stamelde ze. ,,Ik veranderde mijn lijn niet. Ze rijdt tegen mij aan. Ik verdedig gewoon mijn plek. Dit is gewoon shorttrack. De bondscoach en al onze stafleden geven mij gelijk. Dit is een enorme klap. Dit is een hele dure. De kans op een allroundtitel is nu wel heel klein.”

Bij de mannen wist Itzhak de Laat zich niet voor de finale van de 1500 meter te kwalificeren. Hij eindigde als tweede in zijn race maar werd eveneens gediskwalificeerd.