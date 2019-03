Shorttracksters naar WK-finale aflossing

De Nederlandse shorttracksters hebben zich op de WK geplaatst voor de finale van de aflossing. De mannenploeg komt zondag uit in de B-finale.

Rianne de Vries, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Suzanne Schulting namen in hun halve finale al snel de leiding en bleven zo uit de problemen. Achter het Nederlandse viertal schaatsten de Italianen Canada van het ijs en dat leverde ze een diskwalificatie op. De vrouwen van Oranje nemen het zondag in de finale op tegen Canada, Rusland en Zuid-Korea.

Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser streden achter Zuid-Korea met Rusland om de tweede plek in de halve finale. Op de streep kwam Nederland net te kort voor een finaleplaats. Achter de Rus en Zuid-Koreaan werd slotrijder De Laat nipt derde, waardoor Oranje werd veroordeeld tot de B-finale.

,,We redden het net niet”, zei Breeuwsma balend bij de NOS. ,,We hebben het goed gedaan, al ging de laatste wissel niet helemaal goed. Doordat de Zuid-Koreaan Lim op het einde inhield, moest Itzhak buitenom en werden we net derde. Dat zijn hele dure grappen. Zoals we vandaag rijden, hadden we met dit team voor goud of zilver kunnen gaan.”