Skeletonster Bos sluit WK af als nummer 13

Skeletonster Kimberley Bos heeft als verwacht ook op de slotdag van het wereldkampioenschap in het Canadese Whistler geen rol van betekenis kunnen spelen. Na vier runs sloot ze de titelstrijd af als 13e. Halverwege stond ze nog op de 16e plek. In de vierde run leverde ze met een tijd van 53,88 en de 11e plaats wel haar beste prestatie. In de derde (54,39) eindigde ze als 16e. Bos, afkomstig uit Ede, werd vorig jaar achtste bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea

Goud was voor de Duitse Tina Hermann, die in het klassement haar landgenotes Jacqueline Lölling en Sophia Griebel voorbleef.