Van Ruijven wereldkampioene op 500 meter

Shorttrackster Lara van Ruijven heeft de wereldtitel op de 500 meter veroverd. Ze kwam als tweede over de finish in Sofia, maar profiteerde van de diskwalificatie van Martina Valcepina. De Italiaanse gaf Van Ruijven een duw in de laatste meters van de race. ,,Ik ben zo blij”, reageerde Van Ruijven terwijl ze tranen van geluk huilde. Ze mag zich de eerste Nederlandse vrouwelijke wereldkampioene noemen. ,,Ik hoopte hier zo op. En het is gaaf dat het me gelukt is.”

Suzanne Schulting eindigde als derde. Ze revancheerde zich enigszins voor haar optreden op de 1500 meter. De 21-jarige Friezin werd in haar ogen onterecht gediskwalificeerd, nadat ze haar halve finale dacht te hebben gewonnen. Volgens de scheidsrechter had Schulting de Fran├žaise Tifany Huot Marchand met een arm afgehouden.

Europees kampioene Schulting verscheen met tranen in haar ogen voor de camera van de NOS. ,,Dat meisje springt in een gat, maar ik verander niet van mijn lijn. Zij rijdt tegen mij aan en ik verdedig die lijn gewoon. Dat is in mijn ogen gewoon shorttrack.” Bondscoach Jeroen Otter gaf Schulting gelijk. ,,Dit is een scheidsrechterlijke dwaling”, stelde hij.

Schulting vreesde dat ze haar kans op een wereldtitel allround al had verspeeld. ,,Dit is een enorme klap. Mijn kansen zijn nu wel heel klein”, stamelde ze. Gunstig voor de Friezin is dat haar grote concurrentes sneuvelden in de halve finale van de 500 meter. De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong en Kim Boutin uit Canada, de winnaar en nummer twee van de 1500 meter, haalden geen punten op de 500 meter.

Na twee individuele afstanden leidt Van Ruijven het klassement samen met Choi Min-jeong (34 punten). Boutin en de Chinese Fan Kexin volgen met 21 punten. Schulting heeft 13 punten. Zij ziet zondag de kansen op de 1000 meter, de afstand waar ze zich olympisch kampioene mag noemen. De Koreaanse Choi Min-jeong lijkt haar voornaamste concurrente.