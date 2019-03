Viñales pakt pole bij openingsrace MotoGP

De Spaanse motorcoureur Maverick Viñales heeft poleposition veroverd voor de openingsrace van het nieuwe seizoen in de MotoGP. De 24-jarige Viñales was op zijn Yamaha met 1.53,546 de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail, waar in de avonduren bij kunstlicht wordt geracet. De Spanjaard krijgt zondag Andrea Dovizioso (Ducati) en wereldkampioen Marc Márquez (Honda) naast zich op de voorste startrij. De Italiaan en de Spanjaard moesten respectievelijk 0,198 en 0,199 seconde toegeven.

Viñales reed twee jaar geleden vanaf pole naar de winst in Qatar. Zijn illustere teamgenoot Valentino Rossi wist zich zaterdag niet te plaatsen voor Q2 met de beste twaalf coureurs. De 40-jarige Italiaan start vanaf plek veertien, vlak voor Jorge Lorenzo die Ducati heeft verruild voor het fabrieksteam van Honda. De Spanjaard, drievoudig wereldkampioen in de MotoGP, schoof twee keer onderuit op zijn nieuwe machine. Dat overkwam teamgenoot Márquez ook, maar de vijfvoudig wereldkampioen in de koningsklasse wist desondanks wel een goede startpositie te veroveren.

Bo Bendsneyder begint in de Moto2 vanaf de achttiende plek aan zijn eerste grand prix voor het Nederlandse team van Roelof Waninge. De 20-jarige Rotterdammer had op meer gehoopt na zijn goede prestaties op de eerste trainingsdag (derde en twaalfde). Bendsneyder moest 1,2 seconden toegeven op de Duitser Marcel Schrötter, die op zijn Kalex pole pakte (1.58,585).

,,Het was een bizar moeilijke sessie”, zei de Rotterdammer. ,,Ik heb nog nooit zoveel moeite moeten doen om dit soort rondetijden te rijden, vechtend tegen de wind, bijna van de baan geblazen. Het is heel jammer, maar zondag ziet het er beter uit. We gaan er in de race voor vechten.”