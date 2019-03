Boegeroep voor Koelizjnikov in Salt Lake

De tweede 500 meter voor mannen bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City is in een anticlimax geëindigd. De Russen Roeslan Moerasjov en Pavel Koelizjnikov maakten er in de laatste schaatsrit tegen elkaar een schijnvertoning van. Beiden voltooiden op hun gemak hun rondje en zetten als kanshebbers op eremetaal schaamteloos de elfde (39,28) en twaalfde tijd (41,28) neer.

Het Amerikaanse publiek in de Utah Olympic Oval kon het bizarre optreden van de twee Russen niet waarderen. Beiden gleden met boegeroep en gefluit over de finish.

Koelizjnikov maakte zaterdag op de eerste 500 meter nog een geweldige indruk met een fabuleus wereldrecord (33,61). Een dag later had hij geen zin meer om nog een keer een topprestatie te leveren, ook al omdat hem de eindzege in het wereldbekerklassement van de 500 meter niet meer kon ontgaan.