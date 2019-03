Takagi neemt wereldrecord op 1500 m over

Miho Takagi heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 1500 meter op haar naam gebracht. De Japanse schaatsster zette in de zesde en laatste rit een geweldige tijd neer: 1.49,83. Als eerste vrouw bleef ze daarmee onder de 1.50.

Takagi nam het wereldrecord over van de Amerikaanse Brittany Bowe, die in de vierde rit als eerste (1.50,32) onder de oude mondiale toptijd van haar landgenote Heather Bergsma-Richardson was gedoken (1.50,85).

Ireen Wüst, de tegenstandster van Takagi, reed met 1.50,70 de vierde tijd. Daarmee verbeterde de vijfvoudig olympisch kampioene het Nederlands record van Marrit Leenstra, die in december 2017 in Calgary in 1.52,06 finishte.

Melissa Wijfje (vijfde in 1.52,55) en Joy Beune (zesde in 1.52,78) reden eveneens dikke persoonlijke records op de supersnelle Amerikaanse ijspiste. Lotte van Beek eindigde als zevende in 1.53,23.

Bowe won het wereldbekerklassement van de 1500 meter.

Wüst (32) reed in haar rijke carrière nog nooit een wereldrecord. Juist in dit post-olympische seizoen wilde ze eindelijk eens een mondiale toptijd op haar naam zetten. Bij de wereldbekerfinale op de hooglandbaan van Salt Lake City moest het gaan gebeuren op de 1500 meter.

Het ziekbed en het overlijden van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom, begin januari, gooide echter haar hele leven overhoop. Het schaatsen was plotseling bijzaak geworden, al probeerde Wüst er nog wel wat van te maken. Bij de WK afstanden vorige maand in Inzell veroverde ze met een fraai baanrecord op de 1500 meter (1.52,81) de wereldtitel. ,,Deze is voor Paulien”, liet ze zeer geëmotioneerd weten.

Bij de WK allround vorig weekeinde in Calgary (vijfde) kon Wüst niet nog een keer vlammen. ,,De energie is op, mijn lichaam is leeg”, verzuchtte ze. Haar persoonlijke record op de 1000 meter (zesde in 1.13,16) zorgde zaterdag in Salt Lake niettemin voor enige hoop. Wüst bleef op haar favoriete afstand inderdaad onder het wereldrecord van Bergsma, maar Takagi, Bowe en de Russin Jekaterina Sjikhova (1.50,63) bleken nóg wat sneller.