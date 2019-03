Farah denkt aan rentree op de baan

De Britse atleet Mo Farah overweegt een terugkeer naar de atletiekbaan en doet mogelijk mee aan de WK dit najaar in Doha. De viervoudig olympisch- en zesvoudig wereldkampioen neemt een besluit na de marathon van Londen in april. ,,Ik mis diep van binnen de baan. Als ik die jongens zie rennen, begint het toch weer te kriebelen”, zei de 35-jarige Brit na zijn zege in de halve marathon van Londen.

Farah domineerde tussen 2010 en 2017 op de 5000 en 10.000 meter op de baan. Na zijn laatste wereldtitel in 2017 bij de WK in Londen besloot hij zich volledig toe te leggen op de weg en dan met name de marathon. Farah liep inmiddels een Europees record van 2.05.11.

Hij mikt op een nog scherpere tijd in de komende marathon van Londen (28 april) en was tevreden over zijn race over de halve afstand. ,,Het viel niet mee, want het regende en waaide erg hard, maar het ging goed.” Farah won in 1.01.14. De Belg Bashir Abdi werd twee in 1.01.16.