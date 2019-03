Groenewegen pakt eerste rit Parijs-Nice

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. De rit over 138 kilometer kende start en finish in Saint-Germain-en-Laye. De Amsterdammer van Jumbo-Visma hield de Australiër Caleb Ewan net achter zich. De Nederlander Fabio Jakobsen werd derde.

Het verschil was minimaal, maar sprinters weten zelf vrijwel altijd wie als eerste het wiel over de streep heeft gedrukt. ,,Een millimeter is genoeg”, lachte de ritwinnaar, die ook geen twijfel had gekend. ,,Caleb kwam heel dichtbij, maar ik wist dat ik gewonnen had.” Groenewegen mocht op het podium de gele trui ophalen. ,,De echte.” Zijn ploeg rijdt ook in gele tenues.

De rit werd verreden onder zware omstandigheden. ,,Het was een zware dag en een harde finale”, vertelde Groenewegen, wiens ploegmaten in de slotfase nog achter de ontsnapte Belg Philippe Gilbert aan moesten. Sprinters zijn goed vertegenwoordigd in Parijs-Nice met onder anderen ook de Duitser Marcel Kittel, de Italiaan Sonny Colbrelli, de Fransman Arnaud Démare en de Ier Sam Bennett. Maandag en dinsdag zijn er voor hen nieuwe kansen met nog eens twee vlakke ritten.

De Australiër Michael Matthews (Sunweb) viel op de openingsdag meteen uit na een valpartij.

Parijs-Nice duurt tot en met volgende week zondag.