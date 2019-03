Haase strijdend ten onder tegen Roeblev

Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van het prestigieuze toernooi van Indian Wells. De 31-jarige Hagenaar verloor in drie sets van de Rus Andrei Roeblev: 6-3 3-6 6-3.

Haase begon slecht en verloor zijn eerste twee opslagbeurten. De Rus pakte de set met 6-3. In de tweede set herstelde de Nederlander zich en hij won de set met 6-3.

De lange zesde game in de derde set leek Haase fataal te worden. Hij kon het beslissende punt niet maken en raakte met een dubbele fout zijn service kwijt. Hij kwam nog een break terug, maar verloor meteen weer zijn opslagbeurt. Op 5-3 serveerde Roeblev met succes voor de winst.