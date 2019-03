Italiaan Piazza bondscoach volleyballers

Roberto Piazza is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleyballers. De 51-jarige Italiaan is de opvolger van Gido Vermeulen, die december vorig jaar vertrok. Piazza heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Hij begin in mei bij Oranje.

Piazza is nu nog coach van de Poolse kampioen PGE Skra Belchatow. Hij was zelf actief volleyballer bij de Italiaanse topclubs Parma en Piacenza van 1987 tot en met 1990.

De Nevobo is verheugd met de aanstelling van Piazza: ,,Zijn ervaring als toptrainer geeft vertrouwen dat hij de mannen deze zomer een extra impuls zal geven. Zijn kennis van het internationale topvolleybal is een meerwaarde voor deze bijzondere sportzomer met het olympisch kwalificatietoernooi en het EK in eigen land”, aldus technisch directeur Joop Alberda.