Team Sunweb is Michael Matthews al in de eerste etappe van Parijs-Nice kwijtgeraakt. De Australiër, die moest zorgen voor dagsucces in de Franse rittenkoers, was betrokken bij een valpartij en moest opgeven. Dat overkwam zijn ploeggenoot Martijn Tusveld ook. Sunweb heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de aard van de verwondingen van beide renners.

Matthews won in het verleden drie etappes in Parijs-Nice.