Nuis rijdt opnieuw wereldrecord in Salt Lake

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City voor de tweede keer een wereldrecord op zijn naam gebracht. De 29-jarige schaatser finishte in de tweede rit van de 1500 meter in een tijd van 1.40,17. Daarmee was hij aanzienlijk sneller dan de vorige toptijd van de Rus Denis Joeskov, die in december 2017 op dezelfde baan op 1.41,02 uitkwam.

Nuis reed zaterdag op de 1000 meter ook al een fabelachtig wereldrecord (1.06,18). Op die afstand eindigde ploeggenoot Thomas Krol op slechts 0,07 seconde als tweede.

Op de 1500 meter eindigde Krol opnieuw achter Nuis weer als tweede (1.40,54). Joeskov moest genoegen nemen met brons (1.41,49).

Patrick Roest reed met de zesde tijd (1.42,56) eveneens een dik persoonlijk record. Hij won op zaterdag de 5000 meter, ook al met een flinke verbetering van zijn persoonlijke toptijd. De wereldkampioen allround is nu de nieuwe nummer 1 op de zogenoemde Adelskalender, de wereldranglijst aller tijden op basis van de persoonlijke records op de grote vierkamp. Bij de WK allround vorig weekeinde in Calgary bracht hij ook al het record puntenaantal op de grote vierkamp op zijn naam.