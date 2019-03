Schachmann wint GP Industria

De Duitse wielrenner Maximilian Schachmann heeft zijn eerste overwinning geboekt in het shirt van Bora-hansgrohe. De 25-jarige Berlijner won in Italië de GP Industria & Artigianato door na 199 kilometer in Larciano in de sprint zijn Italiaanse medevluchter Mattia Cattaneo te verslaan.

Schachmann kwam over van het Belgische Quick-Step waarvoor hij vorig jaar onder meer een rit won in de Giro d’Italia. Zaterdag was hij al als 29e geëindigd in de Strade Bianche, eveneens in Toscane. Schachmann en Cattaneo finishten 14 seconden voor een eerste groep waarvan de Italiaan Andrea Vendrame de sprint om de derde plaats won.