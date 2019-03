Schouten wint massastartfinale

Irene Schouten heeft een uitstekend schaatsseizoen in stijl afgesloten. De blonde marathonrijdster zegevierde bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City op de massastart. De regerend wereldkampioene op dit olympische onderdeel liet zich na zestien ronden in de eindsprint, haar specialiteit, niet verrassen.

De Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum kwam als tweede over de finish en de Canadese Ivanie Blondin eindigde als derde. Melissa Wijfje belandde op de vijftiende plek.

In het eindklassement van de wereldbeker klom Schouten van de vijfde naar de tweede plek. Kim Bo-reum pakte de eindzege.

Naast de wereldtitel op de massastart in Inzell won Schouten eerder deze winter acht wedstrijden in de KPN Marathon Cup. Ook veroverde ze onder meer de Nederlandse marathontitel op kunstijs.