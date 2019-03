Schulting bij WK naar finale op 1000 meter

Suzanne Schulting staat bij de wereldkampioenschappen shorttrack in de finale van de 1000 meter. De regerend olympisch kampioene op die afstand was in Sofia de rapste in de tweede halve finale. Schulting bleef de Canadese Kim Boutin voor.

Naast Schulting en Boutin plaatsten ook de Zuid-Koreaanse vrouwen Kim Ji-yoo en Choi Min-jeong en de Russische Sofia Prosvirnova zich voor de eindstrijd die later op zondag plaatsvindt.

Rianne de Vries en Lara van Ruijven waren op de 1000 meter al voor de halve finales uitgeschakeld.

Schulting werd zaterdag op de 1500 meter gediskwalificeerd en op de 500 meter eindigde de Europees kampioene als derde. In de tussenstand is Van Ruijven, winnares van de 500 meter, gedeeld eerste met Choi Min-jeong. Schulting bezet de vijfde plek.