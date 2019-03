Schulting: dit is echt niet normaal

Suzanne Schulting bekroonde zondag haar goede seizoen met goud bij de wereldkampioenschappen in Sofia. In de slotfase van de superfinale kroop ze naar voren en was ze haar concurrenten te snel af.

,,Ik ben zo blij. Echt niet normaal. Ik heb in de superfinale een hele goede rit gereden”, zei Schulting na afloop tegen de NOS. ,,Ik heb heel hard getraind deze zomer. Het hele seizoen lang laat ik al zien dat het goed gaat.”

Schulting won in januari al goud bij de EK in Dordrecht. In de strijd om de wereldbeker eindigde ze als eerste in het klassement op de 1000 en 1500 meter. De Friezin kon het WK niet bekronen met goud op de relay. De Nederlandse aflossingsploeg lag op kop, maar Schulting gleed onderuit. Oranje moest zich door die val tevreden stellen met de vierde plaats.