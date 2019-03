Schulting snelt in Sofia naar goud op 1000 m

Suzanne Schulting heeft op overtuigende wijze de wereldtitel op de 1000 meter behaald. De Nederlandse shorttrackster nam in de finale in Sofia vanaf het begin de leiding en stond die niet meer af. Schulting won vorig jaar bij de Olympische Spelen ook al goud op de kilometer.

De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong finishte als tweede, voor de Canadese Kim Boutin.

Voor Nederland betekende het goud van Schulting de tweede wereldtitel dit weekeinde. Een dag eerder was Lara van Ruijven de beste op de 500 meter.

In de tussenstand steeg Schulting naar de tweede plaats. De pupil van coach Jeroen Otter heeft nu 47 punten. Choi Min-jeong leidt met 55 punten. Van Ruijven is vierde met 34 punten. Later op zondag is de beslissende superfinale.