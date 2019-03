Schulting verovert wereldtitel in Sofia

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft voor het eerst de wereldtitel behaald. De Nederlandse was zondag in de afsluitende superfinale de snelste en nam daardoor de leiding in het klassement over van Choi Min-jeong. De Zuid-Koreaanse moest genoegen nemen met zilver, het brons ging naar de Canadese Kim Boutin. Lara van Ruijven, zaterdag winnares van de 500 meter, eindigde in het klassement als vierde. Rianne de Vries werd twaalfde.

Schulting maakte met haar titel de verwachtingen waar. De jonge Friezin behaalde vorig jaar olympisch goud op de 1000 meter. Twee maanden terug verzekerde ze zich in Dordrecht al van de Europese titel. Schulting won dit seizoen in de wereldbeker het klassement op de 1000 en 1500 meter.

Bij de WK in Sofia won ze zondag naast de superfinale ook de 1000 meter.

De Nederlandse mannen speelden geen rol van betekenis. Lim Hyo-jun uit Zuid-Korea won goud. Ook voor hem is het zijn eerste wereldtitel. Zijn landgenoot Hwang Dae-heon eindigde in het klassement als tweede, voor de Rus Semen Elistratov. Itzhak de Laat pakte één punt en werd daarmee zestiende.