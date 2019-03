Unieke dubbele hattrick bobsleeër Friedrich

De Duitse bobsleeër Francesco Friedrich heeft voor een unieke prestatie gezorgd bij het WK in het Canadese Whistler. Hij is de eerste piloot die voor de derde keer op rij het goud wint in zowel de tweemans- als viermansbob.

Friedrich gaf zondag zijn derde titel in de grote slee extra glans met een wereldrecord. Hij haalde in de derde van vier runs een niet eerder behaalde topsnelheid van 157,06 kilometer per uur door het ijskanaal van Whistler, dat ook als gevaarlijk bekend staat.

De Nederlander Ivo de Bruin ervoer het gevaar van de bobsleebaan. Hij ging met Dennis Veenker, Joost Dumas en Janko Franjic in de slee in eerste run onderuit en raakte geblesseerd. Een diepe snee in een van zijn knieën verhinderde dat De Bruin nog kon starten. De Nederlandse bob bleef de resterende drie runs dan ook aan de kant.

De Let Oskars Kibermanis nam het zilver in ontvangst. Hij had na vier runs 0,29 seconde achterstand op Friedrich. De Canadees Justin Kripps pakte brons op 0,45 seconde.