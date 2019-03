Wielerkoers GP Monseré afgelast door storm

De Belgische wielerkoers GP Jean-Pierre Monseré is afgelast. Oorzaak daarvoor waren de stormachtige weersomstandigheden waardoor de veiligheid van renners en toeschouwers niet kon worden gegarandeerd. Eerder op de dag was nog besloten de wedstrijd in te korten. De renners zouden van start gaan in Roeselare, in plaats van in Aalter en vanuit de nieuwe startplaats zeven plaatselijke ronden afwerken.

,,Wij hebben een inspectieronde gedaan op het plaatselijk parcours in Roeselare en daaruit bleek dat de fysieke veiligheid van renners en volgers van de GP Jean-Pierre Monseré niet kan gegarandeerd worden”, aldus UCI-commissaris Philippe Marin. De GP Monseré bestaat sinds 2012 en werd onder meer gewonnen door de Nederlanders Lars Boom (2016) en André Looij (2018).