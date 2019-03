Wielrenster Catlin (23) overleden

De Amerikaanse wielrenster Kelly Catlin, die als lid van de achtervolgingsploeg zilver veroverde op de Spelen van Rio 2016, is op 23-jarige leeftijd overleden. Haar vader meldde aan wielerwebsite VeloNews dat ze vrijdag zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt.

,,Er gaat geen minuut voorbij dat we niet aan haar denken en aan het mooie leven dat ze had kunnen hebben”, schreef Mark Catlin. ,,De pijn is onvoorstelbaar.” Vorig jaar werd Catlin nog derde op de individuele achtervolging bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn.