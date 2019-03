Wüst net niet goed genoeg voor wereldrecord

Ireen Wüst was op de 1500 meter bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City sneller dan het oude wereldrecord van Heather Bergsma-Richardson (1.50,85). Haar Nederlandse record van 1.50,70 was niettemin ,,slechts” goed voor de vierde tijd. Haar Japanse tegenstandster Miho Takagi kroonde zich tot nieuwe wereldrecordhoudster met een tijd van 1.49,83.

,,Het is jammer dat ik niet de rit heb gereden die ik graag had willen rijden”, sprak Wüst berustend tegen de NOS. ,,Ik heb er alles uit geperst wat erin zat, maar aan alles zag je dat het net-niet was. Ik had de frisheid niet, ik had de topvorm niet. Met hangen en wurgen rijd ik dan nog wel een tijd die oké is, maar het was jammer genoeg niet voldoende voor een wereldrecord.”

De 32-jarige Wüst, die nog nooit een wereldrecord reed, geeft de hoop en de strijd echter nog lang niet op. ,,Nu moet ik de volgende keer als ik opnieuw het wereldrecord wil aanvallen op de 1500 meter nog eens 0,9 seconde harder rijden. Dat moet dan maar. Volgend seizoen ga ik op jacht naar 1.48. Ik het gevoel dat een wereldrecord er voor mij nog steeds inzit.”