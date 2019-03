Ramon Zenhäusern heeft zondag een wereldbekerwedstrijd op de slalom gewonnen. De Zwitser bleef in Kranjska Gora de Noor Henrik Kristoffersen voor. Voor Zenhäusern was het zijn eerste zege ooit op de slalom.

De Oostenrijker Marcel Hirscher zette de derde tijd neer. Hij had zich een dag eerder al verzekerd van de eindzege in de stand om de algemene wereldbeker. Hirscher is ook winnaar van het klassement op de slalom.