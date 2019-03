Barguil en Izagirre na val uit Parijs-Nice

Valpartijen hebben opnieuw tot opgaves geleid in Parijs-Nice. Ditmaal waren de Fransman Warren Barguil en de Spanjaard Gorka Izagirre slachtoffer. Barguil, die rijdt voor Arkea-Samsic, kwam in de tweede etappe na zo’n 50 kilometer ten val. Ook Astana-renner Izagirre, vorig jaar derde in het eindklassement, lag erbij. Beiden werden met blessures afgevoerd.

Zondag waren de Australiƫr Michael Matthews en Martijn Tusveld al na een val uit de achtdaagse rittenkoers gestapt. Het peloton heeft het zwaar te verduren door de harde wind in Frankrijk.