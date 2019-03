Bertens naar vierde ronde Indian Wells

Kiki Bertens heeft voor het eerst in haar carrière de vierde ronde bereikt van het toernooi van Indian Wells. De 27-jarige tennisster, als zevende geplaatst, versloeg in de derde ronde de Britse Johanna Konta in twee sets: 7-6 (10) 6-4.

Bertens en Konta maakten er een spannende partij van. In de eerste set viel de beslissing pas na een lange tiebreak waarin beide speelsters meerdere setpoints kregen. Bertens won met 12-10.

In de tweede set ging het lang gelijk op en hielden beide speelsters hun opslag. Op 4-4 wist de nummer zeven van de wereldranglijst haar vierde breakpoint te benutten. Bertens mocht vervolgens zelf voor de winst serveren en sloeg op haar derde matchpoint toe.

,,Ik ben heel blij dat ik de vierde ronde heb bereikt zei Bertens na afloop. ,,Het was een zware wedstrijd en zeker niet het beste tennis.” Toch gaf de Wateringse ook aan dat het volgens haar best lekker gaat dit jaar.

Bertens treft in de vierde ronde Garbiñe Muguruza. De als twintigste geplaatste Spaanse zag haar tegenstandster Serena Williams aan het begin van de tweede set opgeven. Toen stond het 6-3 1-0 voor Muguruza. Williams werd aan het begin van de eerste set vermoeid en voelde zich niet lekker. Na advies van de arts, besloot ze op te geven.