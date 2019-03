Diamond League krimpt in

De Diamond League telt vanaf 2020 minder wedstrijden en minder atletiekonderdelen. Het strakkere format moet meer spektakel bieden aan de toeschouwers en de fans.

Het aantal gala’s dat deel uitmaakt van de wedstrijdenreeks voor de allerbeste atleten van de wereld gaat van veertien naar twaalf. Welke twee verdwijnen is nog niet bekend.

Het aantal onderdelen vermindert van 32 naar 24, met voor zowel de mannen als vrouwen 12 onderdelen. De langste loopafstand wordt de 3000 meter. De internationale atletiekfederatie IAAF wil ook meer onderdelen uit het stadion halen en in stadscentra laten plaatsvinden. Doel is de sport dichter bij het publiek te brengen.

De Diamond League stapt ook af van twee finales aan het einde van de cyclus. ,,De markt zegt ons dat we de huidige twee finales in Zürich en Brussel moeten vervangen door één compacte en spannende finale-avond”, aldus directeur Jon Ridgeon van de IAAF.

Deze zomer is de tiende editie van de Diamond League. De eerste wedstrijd is op 3 mei in Doha.