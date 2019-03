Groenewegen wint ook tweede rit Parijs-Nice

Dylan Groenewegen heeft ook de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen, een rit over 163 kilometer van Les Bréviaires naar Bellegarde. De sprinter van Jumbo-Visma deed dat op bijzondere wijze, zonder zogenoemde sprinttrein. Groenewegen was attent toen drie renners van Sky er in de slotfase vandoor gingen. Met vier andere renners sloot hij aan om vervolgens de sprint om de dagzege te winnen. Groenewegen hield de Spanjaard Iván García en de Belg Philippe Gilbert achter zich. Hij blijft uiteraard ook leider in het klassement van de achtdaagse rittenkoers.

Dinsdag volgt nog een vlakke rit, van Cepoy naar Moulines/Yzeure.