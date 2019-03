Handbalster Groot terug naar Denemarken

Handbalster Nycke Groot keert terug naar de Deense competitie en speelt vanaf volgend seizoen voor Odense. De 30-jarige opbouwspeelster heeft voor twee jaar getekend bij de huidige koploper. Ze wordt ploeggenote van keepster Tess Wester, die ze goed kent van het Nederlands team.

Groot liet eerder al weten na dit seizoen te vertrekken bij de Hongaarse topclub Györi. Met die club won de veelzijdige handbalster twee keer de Champions League. Kort daarvoor had ze het besluit genomen niet meer uit te komen voor het Nederlands team.

Groot won met Oranje zilver op het WK 2015 en EK 2016 en brons op het WK 2017 en EK 2018. Haar laatste optreden in de nationale ploeg was op 16 december, de gewonnen wedstrijd om het brons op het EK in Frankrijk tegen Roemenië.

De Noord-Hollandse handbalde eerder in Denemarken voor TTH Holstebro en FC Midtjylland.