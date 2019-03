Hekkensluiter verrast koploper in NBA

De basketballers van Phoenix Suns hebben weer voor een verrassing gezorgd in de NBA. De ploeg die onderaan staat in het westen versloeg titelhouder Golden State Warriors, in Oakland nog wel, met 115-111. ,,Ik kan niet beschrijven hoe trots ik ben op mijn jongens, ze hebben het beste team ter wereld verslagen”, zei coach Igor Kokoskov van de Suns. Zijn ploeg verraste vorige week ook al Milwaukee Bucks, de koploper in het oosten (114-105).

Phoenix Suns beleeft een teleurstellend seizoen vol nederlagen, maar in amper een week tijd weet de ploeg van Kokoskov wel de nummers 1 van het oosten én het westen te verslaan. De Suns hebben nu zestien keer gewonnen. Daar staan 52 nederlagen tegenover.

In de thuishaven van de Warriors blonk Devin Booker uit bij de bezoekende ploeg. De 22-jarige Amerikaan gooide 37 punten bij elkaar en gaf ook 11 assists. De 22-jarige Amerikaan overvleugelde daarmee de sterren van de Warriors: Klay Thompson (28 punten), Kevin Durant (25) en Stephen Curry (18). De kampioen van de NBA incasseerde de 21e nederlaag van dit seizoen, daar staan 45 zeges tegenover.

De Bucks verloren ook weer, bij San Antonio Spurs (121-114). De ploeg uit Milwaukee gaf tijdens de wedstrijd een voorsprong van 15 punten weg. LaMarcus Aldridge blonk uit bij de Spurs met 29 punten en 15 rebounds. De Bucks (50 zeges, 17 nederlagen) zijn al een tijdje zeker van deelname aan de play-offs. De nummer twee van het oosten, Toronto Raptors, heeft zich ook geplaatst. De Canadese ploeg boekte bij Miami Heat de 48e zege van het seizoen: 125-104.