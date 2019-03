Klok assistent-coach bij volleybalsters

Marko Klok is de nieuwe assistent van bondscoach Jamie Morrison bij de Nederlandse volleybalsters. De oud-international is de opvolger van Eelco Beijl die Oranje verlaat.

Klok speelde 378 interlands voor de Nederlandse ploeg. Hij veroverde als beachvolleyballer samen met Michiel van der Kuip in 1995 de Europese titel. Klok is op dit moment coach van het Zwitserse Volley Amriswil. Hij was eerder als trainer actief bij Asse-Lennik en Gent in Belgiƫ.

Met de aanstelling van Klok heeft Morrison zijn staf rond. Alessandro Beltrami blijft actief als assistent-trainer. Ook arts Ingrid Paul, teammanager Marc de Haan en videoscout Rianne Verhoek blijven bij de nationale ploeg. Manueel therapeut Rinke van den Brink en krachttrainer Nicole Rodriguez nemen net als Beijl afscheid.