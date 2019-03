Molinari wint dankzij formidabele slotronde

De Italiaanse golfer Francesco Molinari heeft dankzij een formidabele slotronde de Arnold Palmer Invitational gewonnen. De 37-jarige Molinari, die vorig jaar op het Brits Open zijn eerste majorzege behaalde, had slechts 64 slagen (8 onder par) nodig voor zijn laatste ronde in Orlando. De Italiaan was de dag begonnen met vijf slagen achterstand op de Engelse leider Matthew Fitzpatrick, maar die maakte hij meer dan goed.

,,Ik wist dat ik een kansje had en begon de dag gewoon met ‘putts’ maken”, zei Molinari. ,,Dit was waarschijnlijk mijn beste ronde ooit. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik nog beter had kunnen doen.” De Italiaan produceerde de ene na de andere birdie en stoof zo omhoog in het klassement. Molinari eindigde op 276 slagen, twee minder dan Fitzpatrick die genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Rory McIlroy, de winnaar van vorig jaar, eindigde op de gedeelde zesde plaats met vier slagen achterstand. De Noord-Ier had de Arnold Palmer Invitational vorig jaar gewonnen dankzij een slotronde van 64 slagen.