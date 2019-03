Oomen mee met Dumoulin naar Tirreno

Sam Oomen is vanaf woensdag samen met kopman Tom Dumoulin te zien in de Tirreno-Adriatico. De 23-jarige renner zal voornamelijk in dienst rijden van Dumoulin, die mikt op een goed klassement in de Italiaanse etappekoers.

De ploeg van Sunweb bestaat verder uit de Ier Nicolas Roche, de Deen Søren Kragh Andersen, de Duitser Nikias Arndt en de Australiër Rob Power. Roche is aangewezen als wegkapitein.

,,We willen meteen goed in het klassement staan na de eerste rit en dat is traditioneel een ploegentijdrit. We azen met Tom op een goed algemeen klassement en hij krijgt een solide team om hem te helpen”, aldus coach Luke Roberts.

Dumoulin richt zich dit jaar op de Giro d’Italia. Oomen eindigde vorig jaar als negende in de Ronde van Italië, maar hij slaat de Giro over en maakt zijn debuut in de Tour de France.