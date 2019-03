Protest tegen winnaar Dovizioso in Qatar

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso raakt zijn overwinning in de Grote Prijs van Qatar mogelijk kwijt. Vier teams uit de MotoGP hebben protest aangetekend tegen aerodynamische snufjes aan de achterzijde van de Ducati-machines van Dovizioso, diens landgenoot Danilo Petrucci en de Australiër Jack Miller.

Dovizioso schreef zondagavond onder het kunstlicht in Qatar de openingsrace van het seizoen op zijn naam. De 32-jarige Italiaan sloeg in de laatste ronde een ultieme aanval van wereldkampioen Marc Márquez af en pakte zo net als vorig jaar de winst op het circuit van Losail. Het Honda-team van Márquez diende na de race echter een protest in, net als de teams van Aprilia, Red Bull KTM en Suzuki.

De stewards in Qatar wezen het protest af, waarop de teams besloten het hogerop te zoeken. Ze laten de zaak behandelen door de beroepscommissie van de MotoGP. De uitslag van de GP van Qatar blijft voorlopig staan.