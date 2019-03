Alexander Zverev is al in de derde ronde van het tennistoernooi van Indian Wells uitgeschakeld. De als derde geplaatste Duitser moest zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Jan-Lennard Struff: 3-6 1-6.

De wedstrijd was al na 1 uur en tien minuten voorbij. De Canadees Milos Raonic is de volgende tegenstander van Struff in de achtste finales.