Wielrenner Urán breekt sleutelbeen

Rigoberto Urán heeft een sleutelbeen gebroken tijdens de tweede etappe van Parijs-Nice. De Colombiaanse wielrenner kwam hard ten val en moest opgeven.

Ook Warren Barguil stapte zwaar gehavend af. De Fransman liep een dubbele breuk in de tweede halswervel op en is voorlopig uitgeschakeld.

Urán was niet het enige slachtoffer in het peloton, dat last had van hevige windvlagen. Ook Gorka Izagirre (de nummer drie van vorig jaar), Mark Cavendish, Maxime Bouet en Louis Meintjes kwamen ten val en stappen niet meer op voor de derde etappe.

Dylan Groenewegen won de tweede etappe. De sprinter uit Amsterdam schreef ook al de eerste rit op zijn naam.