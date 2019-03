Bennett sprint naar zege, Groenewegen negende

Sam Bennett heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. De Ierse wielrenner was dinsdag de rapste in de derde etappe van Parijs-Nice. Dylan Groenewegen, winnaar van de eerste twee ritten, kwam dit keer te kort in de massasprint. De renner van Jumbo-Visma moest in de 200 kilometer lange etappe van Cepoy naar Moulins/Yzeure genoegen nemen met plaats negen. Zijn benen liepen vol en het laatste deel van de sprint liet Groenewegen lopen.

,,Ik wilde heel graag weer winnen, maar ik had de benen niet”, zei Groenewegen. ,,De etappe van maandag was heel zwaar. Ik heb alles gegeven wat ik in me had, maar in de finale was ik een beetje leeg. In de sprint had ik de ‘punch’ niet meer. Ik ben blij met mijn twee overwinningen en kijk uit naar weer een dag in de gele trui. Ik denk alleen wel dat het de laatste dag gaat worden.”

Achter Bennett finishte de Australiër Caleb Ewan als tweede, voor de Nederlander Fabio Jakobsen. Ewan en Jakobsen waren zondag tijdens de openingsetappe ook al als tweede en derde geëindigd, toen achter Groenewegen.

De 25-jarige Amsterdammer, die dit seizoen tot dusverre vier overwinningen behaalde, behoudt wel de leiding in het klassement. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Pool Michal Kwiatkowski van Team Sky. De Spanjaard Luis León Sánchez (Astana) is derde op 11 tellen van Groenewegen. ,,Woensdag moeten we een paar heuvels over, ook aan het einde van de etappe. Ik ga het proberen, maar ik denk dat het te moeilijk wordt om de leiderstrui te behouden”, aldus de sprinter.

De vierde rit gaat over een heuvelachtig parcours van 212 kilometer, van Vichy tot Plussin. Onderweg moeten de renners vijf gecategoriseerde klimmen over.