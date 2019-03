Bertens onderuit in Indian Wells

Voor tennisster Kiki Bertens is het toernooi van Indian Wells voorbij. De 27-jarige Wateringse verloor in de vierde ronde van Garbiñe Muguruza. De Spaanse, tweevoudig winnares van een grand slam, had voor haar zege drie sets nodig, 5-7 6-1 6-4.

Bertens had een uur en 10 minuten nodig om de eerste set naar zich toe te trekken. Bij 6-5 benutte ze op de service van Muguruza haar derde setpoint.

Vervolgens liet ze zich in iets meer dan een half uur wegspelen in het tweede bedrijf. In de derde forceerde Muguruza, de voormalige nummer 1 van de wereld, bij 5-4 in haar voordeel met een break de beslissing.

Bertens kwam in Indian Wells niet eerder zo ver.